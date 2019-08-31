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Etimesgut'ta Büyük Festival coşkusu

Etimesgut Belediyesi'nin Anadolu coğrafyasını ve Büyük Türk Dünyasını buluşturduğu 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı.

Ankara Haberleri 31.08.2019, 12:12 Ramazan Durmuş
Etimesgut'ta Büyük Festival coşkusu

Etimesgut Belediyesi'nin Anadolu coğrafyasını ve Büyük Türk Dünyasını buluşturduğu 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı.

Ahimesut Bulvarı üzerindeki Bahçeli Parkı'ndan başlayarak, Türk Beyleri Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, eşi İlknur Demirel, MHP, AK Parti ve CHP belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Türk Cumhuriyet ve akraba topluluk temsilcileri, STK’lar, 7’den 70’e binlerce Etimesgut’lu katıldı.

Mehteran ve seymen ekiplerinin de gösterilerinin sahnelendiği yürüyüşe araçlarından, ev ve işyerlerinden vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik kortej yürüyüşü Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sona erdi.  Başkan Demirel vatandaşlarla birlikte festivalin açılış kurdelasını dualarla kesti.

Festivalin Türk Dünyası'nın en büyük toyu olduğunu kaydeden Demirel, " 8 Eylül tarihine kadar sürecek festivalimizde, Türk Cumhuriyetlerimizi, henüz bağımsız devlet olamamış Türk topluluklarımızı, hemşehri federasyonları, dernekler ve vakıflarımızı Türk Beyleri Kent Meydanı’mızda ağırlayacağız. Tüm başkentlileri festivalimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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