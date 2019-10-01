Etimesgut'ta göz sağlığı taraması seferberliği

Etimesgut Belediyesi, Dünya körlüğünün en önemli alanı olan çocukluk çağı körlüklerine dikkat çekmek ve ilçedeki 0-21 yaş arası çocukların göz taramalarını ücretsiz yapmak için proje başlattı. 1 yılda 200 bin çocuğun göz taraması yapılacak.

Proje kapsamında 3 Ekim Perşembe günü Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'nde 'Etimesgut Dünya Göz Tarama Rekor Denemesi' yapılacak. Rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle başlayacak ve 1 saat içinde en fazla göz tarama rekoru kırılacak. Yıl boyunca belirlenecek program dahilinde ilçedeki bütün okullarda taramalar devam edecek.

DEMİREL: HEDEF 1 YILDA 200 BİN TARAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı D.r. Ayşe Turan'a göz muayenesini olarak projeyi başlattı. Proje hakkında bilgi veren Başkan Demirel, belediye olarak sosyal belediyecilik alanında örnek hizmetler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi: "Bu hizmetlerimiz arasında Türkiye'de tek dünya örnek olabilecek Engelsiz Yaşam Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz de bulunuyor. Bu merkezimizi ulusal ve uluslararası bir Mükemmeliyet Rehabilitasyon Merkezi haline getirebilmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Japonya'dan modern göz tarama cihazı getirdik. İlçemizde yaşayan 0-21 yaş arası çocuklarımızın, gençlerimizin göz taramalarını yaparak, Engelsiz Yaşam Merkezimiz'de rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek üzere yeni bir proje başlattık. 3 Ekim'de Etimesgut Dünya Göz Tarama Rekor Denemesi gerçekleştireceğiz. Göz taramalarımız okullarımızda yıl boyunca devam edecektir. 1 yılda 200 bin çocuğumuzun, gencimizin göz taramalarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ben de göz taraması yaptırarak bu kampanyayı başlatıyorum. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi göz taramalarına davet ediyorum " dedi.

VISION 2020'YE HAZIRLIK

Ankara Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşe Turan da, çocukluk çağı körlüklerinin hayat boyu iş edinmede eğitimde çocuğun gelişimini önemli ölçüde etkilediğine işaret ederek, "Dünya Sağlık Örgütü de, VISION 2020 adı altında; 1999 tarihinde bütün dünyaya 2020 yılında Birleşmiş Miletler (BM) açılışında körlükle mücadele için programı yürütmek adına bir randevu verdi, ülkelere görev ve sorumluluklar yükledi. İşte Etimesgut Belediyesi'nin başlattığı bu proje, Dünya Sağlık Örgütü'nün çağrısına, randevu davetine cevap niteliğindedir. Bu proje inşallah Dünya Kongresi'nde de sunulacak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir. Böyle kapsamlı ve anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Demirel'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.