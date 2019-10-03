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Etimesgut'ta sağlıklı göz seferberliği

Etimesgut Belediyesi bir yılda 0-21 yaş arası 200 bin çocuğun göz taramasını yapacağı projesini 'Dünya Çocuk Göz Tarama Rekoru' kırarak başlattı.

Ankara Haberleri 03.10.2019, 12:40 Ramazan Durmuş
Etimesgut'ta sağlıklı göz seferberliği
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Etimesgut Belediyesi bir yılda 0-21 yaş arası 200 bin çocuğun göz taramasını yapacağı projesini 'Dünya Çocuk Göz Tarama Rekoru' kırarak başlattı. Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'nde yapılan rekor denemesinde 21 dakikada 1379 çocuğun göz taraması yapıldı. Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve rekor hakemi Aydın Türkgücü; tarama sayısını tescil etti.

Rekor denemesine Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Cumhurbaşkanı Danışmanı Meryem Kavakçı, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri de katıldı.

21 DAKİKADA 1379 TARAMA

Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan rekor denemesi Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle başladı. Öğrenciler gruplar halinde okuma levhalarını karşısına geçerek, öğretmenlerin gösterdiği harfleri okudular. Öğrenciler, okuma durumlarına göre tedavi ve diğer tetkikler için ayrıldı. Görme problemi yaşayan öğrencilerin görme test cihazlarıyla yeniden kontrolleri yapıldı. 21 dakika sonunda Prof. Dr. Kural, "Körlüğü önlemek için göz tarama rekoru 1379 çocukla Dr. Ayşe Turan ve Etimesgut Belediyesi ekibi tarafından kırılmıştır" açıklamasını yaptı.

HEDEF 200 BİN TARAMA
Başkan Demirel, projenin amacının çocukluk çağı körlüklerine dikkat çekmek olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda ilçemizdeki 0-21 yaş arası çocuklarımızın göz taramalarını ücretsiz yapacağız. Hedefimiz 1 yılda 200 bin çocuğun göz taramasını gerçekleştirerek, göz problemi olan çocuklarımızın tedavilerini gerçekleştirmektir" diye konuştu. Taramaların belirlenecek program dahilinde ilçedeki okullarda devam edeceğini ifade eden Demirel, "Göz taraması alanında dünya rekoru kırdığımız için mutluyuz. Burada önemli olan çocukluk çağında yaşanan görme bozukluklarına dikkat çekmekti. Projenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktı. Bize destek ve katkı sağlayan Ankara Şehir Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Dr. Ayşe Turan Hocama, rekor denemesini tescil eden Orhan Kural Beye, projemizi katılan öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşe Turan da, Etimesgut Belediyesi'nin başlattığı projenin Dünya Sağlık Örgütü'nün  VISION 2020 projesinde Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, projeyi hayata geçiren Başkan Demirel'e teşekkür etti.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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