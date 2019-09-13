Etimesgut'ta zabıtalar öğrencilerin sağlığı için seferber oldu

Etimesgut Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul kantin ve yemekhane, büfe, çay ocağı gibi işletmelerle okul çevresindeki internet kafe ve benzeri iş yerlerinin denetimlerini artırdı. İlçede eğitim veren tüm okul, öğrencilerinin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla belirlenen program dahilinde zabıta ekiplerince denetleniyor.

TEMİZLİĞE ÖNEM VERİLİYOR

Denetimler kapsamında; öğrencilerin tükettiği ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu ile çalışma ruhsatları inceleniyor. Denetimlerde, kantin ve yemekhane işletmecilerin, sattıkları ürünlerin üretimi, satışı, depolaması gibi her aşamasında hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Kantinlerde satış yapan personelin bone, eldiven ve maske takmalarına özen gösteriliyor.

Kantin ve yemekhanelerin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların belirlediği kriterleri taşıyıp taşımadıkları gözden geçiriliyor. Satılan ürünlerin resmi kurumların belirlediği gıda satış listesinde olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Eğitim kurumlarında bulunan kantin işyerlerini denetlerken öğrencilere hijyen ve sağlıklı gıda tüketmeleri için de bilgilendirmede yapıyor.

SAĞLIKLI GIDA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sağlıklı büyümeleri için belediye olarak görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Bu yönüyle zabıta ekiplerimiz okul kantin ve yemekhanelerinin yanı sıra okul çevresindeki öğrencilerimizin sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek bütün işletmeleri düzenli olarak denetlemektedir. Bu denetimler yıl boyu devam etmektedir" diye konuştu.