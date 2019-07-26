Etimesgut ve Mamak'ta Taşınma Hareketliliği Arttı

Ocak - Haziran 2019 dönemine ait taşınma taleplerine dair verilere göre Ankara’nın metropol ilçelerinden Etimesgut’ta ve kentsel dönüşüm merkezi Mamak’ta taşınma hareketliliği arttı.

Armut’un 6 ayda bir düzenli olarak yayınladığı, iki markası Armut.com ve RahatTasin.com üzerinden aldığı taşınma taleplerine dair verileri içeren Türkiye Taşınma Dosyasına göre Türkiye’deki taşınma talepleri Ocak - Haziran 2019 döneminde geçtiğimiz 6 aya göre %7 artış gösterdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında hizmete açılan BaşkentRay ile birlikte Ankara’nın metropol ilçelerinden Etimesgut’ta ise taşınma hareketliliğinin yükseldiği görülüyor. BaşkentRay’ın etkisiyle cazibesi artan bir diğer ilçe ise Mamak. Konut ve iş merkezlerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin de etkisiyle Ankara’da yaşanan taşınma hareketliliği, Mamak’ta yoğunlaşıyor. Buna karşılık, geçtiğimiz dönemde yoğun olan Çankaya ilçesinden göçlerde, bu dönemde durgunluk gözleniyor.

Kuşadası Ankaralının cazibe merkezi oldu

Sahil kesimlerine yerleşen Ankaralıların tercihi ise, Ege kasabası Kuşadası oldu. Kıyılara taşınmayı seçen Ankaralılar ayrıca Antalya Kepez ve Balıkesir Ayvalık’a yerleşti.

Armut ve Rahat Taşın’ın verilerine göre Ankara en çok İstanbul’dan göç alıyor, Ankaralılar ise Ege ve Akdeniz’e yerleşmeyi tercih ediyor.

Taşıma ücretleri düşüşte

Taşınma oranlarındaki artışa rağmen, şehir içindeki taşıma ücretlerinde %5’lik bir düşüş yaşandığı görülüyor. En düşük fiyat teklifleri Ekim, Ocak ve Kasım aylarında veriliyor. Armut ve Rahat Taşın’ın verilerine göre İstanbul’da taşınma maliyetleri daha uygun; özellikle 1+1 ve 2+1 evlerin taşınma fiyatları, Ankara ve İzmir’e oranla düşük seviyelerde kalıyor, 3+1 evler için ise en düşük şehir içi taşınma fiyatları Ankara’da gözlemleniyor.

Rahat Taşın, anında fiyat hesaplayan algoritması, online rezervasyon kolaylığı ve kredi kartıyla ödeme imkanıyla nakliye sektöründe daha önce görülmemiş, yeni nesil bir deneyim sunarken kurulduğu günden beri her ay ortalama yüzde 22 oranında büyümeye devam ediyor. Evden eve nakliye firması bulmanın oldukça zorlaştığı yaz aylarında haftanın 7 günü kesintisiz hizmet vermeye devam eden Rahat Taşın, ertesi güne rezervasyon olanağıyla yeni ev sahiplerine kolaylık sunuyor.