Etimesgut Zabıtasına Kadına Şiddet Konusunda Eğitim



Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline etiSEM Aile Akademisi'nde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda seminer verildi.



Ankara Barosu Gelincik Projesi rehber avukatları Seda Bulut ve Büşra Nur Kurban tarafından verilen seminerde 'Kadına Şiddete Karşı' herkese görev ve sorumluluklar düştüğü hatırlatıldı. Seminerde, aile içi şiddetin en çok çocuklar üzerinde derin etkiler bıraktığına vurgu yapılarak, kadınların sadece fiziksel şiddete maruz kalmadığı psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete de uğradıkları ifade edildi.

Aile Akademisi yetkilileri de, Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından kurulan Aile Akademisi'nin ailelere ücretsiz psikolojik ve hukuki destek sağladığına dikkat çektiler. Aile akademisinden yılda 2 bin ailenin danışmanlık hizmeti aldığını belirten yetkililer, şiddete uğrayan kadınlara akademide her türlü desteğin sunulduğunu ifade ettiler.



Seminer sonunda zabıtalara Etimesgut Belediyesi Aile Akademisi tarafından bastırılan 'Kadına Şiddete Karşı Buradayım' başlığını taşıyan ve içerisinde şiddete uğrayan kadınlara yol gösterici bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.