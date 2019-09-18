Etimesgutlu engellilere Bursa morali

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli ve aileleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Bursa'yı ziyaret ettiler. Başkan Demirel, engelli ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik, etkinliklerin süreceğini söyledi.

4 GÜN BURSA'YI GEZDİLER

Bursa Ulu Cami, Tophane, Botanik Park, Panoramik Müze, Kapalı Çarşı ve Bursa'nın türbelerini gezen engelli ve aileleri Bursa şehir turu atmayı da ihmal etmediler. 4 günlük gezi kapsamında, Bursa'yı yakından tanıma fırsatı bulan engelli ve aileleri büyük mutluluk ve heyecan yaşadılar.

Engelli ve aileleri bu tür gezilerin moral ve motivasyonlarını artırdığını vurgulayarak, kendilerine bu imkanları sunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.