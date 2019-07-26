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Etimesgut’ta 2 Pazar Yerine Üretici Pazarı Kuruluyor

Üretici pazarı, Eryaman 1. Etap Pazarında Perşembe günü, Alsancak Pazarında Pazartesi günü hizmet verecek

Ankara Haberleri 26.07.2019, 12:06 Tuğçe Hanım
Etimesgut’ta 2 Pazar Yerine Üretici Pazarı Kuruluyor

Etimesgut Belediyesi, Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar yeri ile Alsancak Kapalı Pazar yerine üretici pazarı kuruyor. Üretici Pazarı, Altay Mahallesi 1. Etap Kapalı Pazaryerinde Perşembe günleri, Alsancak Mahallesi Kapalı Pazar yerinde ise Pazartesi günleri hizmet verecek.

Pazarda Ankara’nın köylerinde üretilen doğal ürünler satılabilecek. Ziraat Odası üretici belgesi olmayanların satış yapmasına izin verilmeyecek. Aracılık yaparak, hal ürünü satışı yapan pazarcılar tezgah açamayacak. Ankara’nın Yenikent, Ayaş gibi sebze ve meyveleriyle ünlü içlerinden gelen tamamen yerli ve ürünler tezgahlardaki yerini alabilecek.

ARACISIZ ÜRÜN SATIŞI İMKANI SAĞLANACAK

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel bu yıl iki noktada açılacak üretici pazarıyla hem vatandaşların doğal organik ürünler almasını hem de Ankara çiftçisinin aracısız ürün satışını sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Demirel, zabıta ekiplerinin denetim yaparak üretici pazarında üretici dışında satış yapan pazarcılara fırsat vermeyeceğini dile getirerek, "Bu pazarda çiftçimizle Etimesgutlu hemşehrilerimizi aracısız buluşturacağız. Pazaryerinde tarlasında ürettiği mahsulleri satmak isteyen çiftçilerimizi ve organik doğal ürünler tercih eden tüm hemşehrilerimizi Alsancak ve 1. Etap Kapalı Pazaryerimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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