Etimesgut’ta Kurban Hazırlıkları Tamamlandı

Etimesgut Belediyesi, Ayyıldız Mahallesi Taş Ocağı Mevkii'ne kurduğu kurban satış noktasıyla vatandaşlara hizmet veriyor. Kurban satış noktasında kurulan 200 çadırda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Etimesgut Belediyesi kurban pazarında; satıcı ve alıcı vatandaşların mağdur olmaması için tüm donatılar inşa etti. Ulaşım, su, ışıklandırma gibi temel ihtiyaçların yerine getirildiği kurban pazarında ibadethane, lavabo, dinlenme alanları oluşturuldu.

HUZUR VE GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Zabıta ekipleri 24 saat görev yaparak pazarın huzur ve güvenliğini sağlarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de su ve yem dağıtımlarının yanı sıra temizlik hizmetlerini aksatmadan gerçekleştiriyor.

Etimesgut Belediyesi veteriner hekimleri kurbanlıkların sağlık raporlarını ve kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ediyor, kötü koku ve bulaşıcı hastalıklara karşı her gün ilaçlama yapıyor.

KURBAN TİMİ OLUŞTURULDU

Diğer yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kaçak kurban timi oluşturuldu. Kurban satış noktasından ya da bayram günü kesim öncesi kaçan kurbanlıkları yakalamak üzere görevlendirilen tim, kaçak kurbanlığı uyuşturucu iğnelerle kurbana eziyet etmeden, zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edecek. 280 38 77, 246 14 11 numaralı telefona arayan vatandaşlar kurban timinden destek alabilecekler. Etimesgut Belediyesi kurban satış noktasında bayram günü kesim hizmeti de verecek.

KESİM NOKTALARI

Etimesgut Belediyesi, belirlenen kesim noktaları dışında kurban kesimine izin vermeyecek. Etimesgut’taki kurban kesim noktaları şunlar: Ayyıldız Mahallesi Kurban Satış Yeri, Eryaman 1. Etap Kapalı Pazaryeri, Eryaman Köyiçi Pazaryeri, Süvari Mahallesi Pazaryeri, Elvankent Kapalı Pazaryeri, Topçu Mahallesi Pazaryeri, Atayurt Mahallesi Kapalı Pazaryeri.