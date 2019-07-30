Son Dakika
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti

Etimesgut’ta Kurban Hazırlıkları Tamamlandı

Ayyıldız Mahallesi'nde 200 çadırlık kurban pazarı kurulurken alıcı ve satıcılar için donatılar oluşturuldu.

Ankara Haberleri 30.07.2019, 14:30 30.07.2019, 14:40 Ramazan Durmuş
Etimesgut’ta Kurban Hazırlıkları Tamamlandı

Etimesgut Belediyesi, Ayyıldız Mahallesi Taş Ocağı Mevkii'ne kurduğu kurban satış noktasıyla vatandaşlara hizmet veriyor. Kurban satış noktasında kurulan 200 çadırda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Etimesgut Belediyesi kurban pazarında; satıcı ve alıcı vatandaşların mağdur olmaması için tüm donatılar inşa etti. Ulaşım, su, ışıklandırma gibi temel ihtiyaçların yerine getirildiği kurban pazarında ibadethane, lavabo, dinlenme alanları oluşturuldu.

HUZUR VE GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Zabıta ekipleri 24 saat görev yaparak pazarın huzur ve güvenliğini sağlarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de su ve yem dağıtımlarının yanı sıra temizlik hizmetlerini aksatmadan gerçekleştiriyor.

Etimesgut Belediyesi veteriner hekimleri kurbanlıkların sağlık raporlarını ve kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ediyor, kötü koku ve bulaşıcı hastalıklara karşı her gün ilaçlama yapıyor.

KURBAN TİMİ OLUŞTURULDU

Diğer yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kaçak kurban timi oluşturuldu. Kurban satış noktasından ya da bayram günü kesim öncesi kaçan kurbanlıkları yakalamak üzere görevlendirilen tim, kaçak kurbanlığı uyuşturucu iğnelerle kurbana eziyet etmeden, zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edecek. 280 38 77, 246 14 11 numaralı telefona arayan vatandaşlar kurban timinden destek alabilecekler. Etimesgut Belediyesi kurban satış noktasında bayram günü kesim hizmeti de verecek.

KESİM NOKTALARI

Etimesgut Belediyesi, belirlenen kesim noktaları dışında kurban kesimine izin vermeyecek. Etimesgut’taki kurban kesim noktaları şunlar: Ayyıldız Mahallesi Kurban Satış Yeri, Eryaman 1. Etap Kapalı Pazaryeri, Eryaman Köyiçi Pazaryeri, Süvari Mahallesi Pazaryeri,  Elvankent Kapalı Pazaryeri, Topçu Mahallesi Pazaryeri, Atayurt Mahallesi Kapalı Pazaryeri.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
#etimesgutta kurban bayramı #etimesgut #ankara #ankara haberleri #Etimesgutta Kurban Hazırlıkları Tamamlandı #Ayyıldız Mahallesi #kurban pazarı #etimesgut belediyesi
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2019
İmsak 03:55
Güneş 05:38
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:12
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@