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Evlenecek çiftlere ücretsiz kuaförlük hizmeti

Yenimahalle Belediyesi, dünya evine giren Yenimahalleli çiftlere destek olmak amacıyla ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor.

Ankara Haberleri 26.08.2019, 11:14 Ramazan Durmuş
Evlenecek çiftlere ücretsiz kuaförlük hizmeti

Yenimahalle Belediyesi, dünya evine giren Yenimahalleli çiftlere destek olmak amacıyla ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Düğün masrafları nedeniyle büyük bir ekonomik yük altına giren çiftlere yeni yaşamlarının kapılarını açarken yardımcı olmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi, talep eden çiftlere 10 yıldır gelin saçı ve makyaj hizmeti veriyor.  Yenimahalle Belediyesi, İmaj Velon Güzellik Merkezi ile ortaklaşa yürütülen hizmet ile 5 bininci gelinin saç ve makyaj yapımını gerçekleştirdi.

UNUTULAMAYACAK HEDİYE

Yürütülen proje ile birlikte gelinin 500 ila 1000 TL arasında değişen kuaför ve makyaj masrafları karşılanarak, çiftlerin hayatlarının en önemli gününe unutulmayacak bir katkı sağlandı.

Böylesine anlamlı bir projede 10 yıldır Yenimahalle Belediyesi ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Kuaför Murat Uzunoğlu “ Genç çiftleri bu mutlu gününde belediyemiz ile yapmış olduğumuz ortaklaşa hizmet sayesinde yalnız bırakmıyoruz. Sosyal bir sorumluluk projesinin ortağı olmaktan büyük mutluluk diliyorum” dedi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Güzellik merkezinde belediyenin desteğiyle mutlu gününe hazırlanan 5 bininci gelini ziyaret ederek, geline altın takan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “10 yıldır mutlu bir aile kurmak için bir araya gelen çiftlerimize destek oluyoruz. Dünya evine girecek olan çiftlerimize kuaför hizmetinin yanında diğer salonlara kıyasla çok daha uygun fiyata nikah ve düğün salonu hizmeti de sunuyoruz. Günümüz şartlarında, yaşanan fiyat artışları sonrasında evlenmek isteyen ilçe sakinlerimiz maddi olarak büyük zorluklar yaşıyor. Belediye olarak kendilerine bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz. Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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