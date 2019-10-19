Eylül'de 4,9 bin ton ambalaj atağı
Ambalaj atıklarını düzenli olarak toplayan Çankaya Belediyesi Eylül ayında 4 bin 904 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı.
Ambalaj atıklarını düzenli olarak toplayan Çankaya Belediyesi Eylül ayında 4 bin 904 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı.
Çevre korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor. Her ay düzenli olarak toplanan atıkların doğaya zarar vermelerinin önüne geçilirken, geri dönüşüme kazandırılarak milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlanmış oluyor.
ÇEVRE BİLİNCİ AFİŞ VE BROŞÜRLERLE DESTEKLENİYOR
Eylül ayında yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 904 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımını da gerçekleştiriyor.
Çevre bilincinin artmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 520 adet afiş ve broşür gibi materyaller de dağıtan ekipler, ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile ilgili gelen talep ve şikayetlere de cevap veriyor.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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