Filenin Sultanları ile Şampiyona Heyecanı ANKAmall’da Yaşandı

Ece Türkiye tarafından yönetilen ve gerçekleştirdiği kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle Başkentlilerin gözde yaşam merkezi haline gelen ANKAmall, Başkent Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın ilk karşılaşmasını canlı olarak Botanik Bahçe’de yayınladı.

23 Ağustos tarihinde başlayan ve 8 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın heyecan dolu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan ile karşılaştı. Başkentin ev sahipliği yaptığı, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen bu uluslar arası heyecanı Ankaralılar ANKAmall’da kurulan dev ekrandan izledi. Ziyaretçilerin nefeslerini tutarak takip ettikleri ilk karşılaşmada Filenin Sultanları Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti, ziyaretçiler galibiyet sevincini ANKAmall’da yaşadı.

SPORSEVERLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM

Serinin ilk maçında destan yazan Filenin Sultanları, 24 Ağustos’ta Finlandiya, 26 Ağustos’ta Bulgaristan, 28 Ağustos’ta Fransa ve 29 Ağustos’ta Sırbistan ile karşılaşacak. Grup müsabakalarının sona ermesinin ardından 1 – 8 Eylül tarihleri arasında finaller Başkent’te oynanacak. ANKAmall, tüm karşılaşmaları Botanik Bahçe’de canlı yayınlayacak.