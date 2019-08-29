Fransızlar, Yenimahalle'de futbolcu avına çıktı

Yenimahalle Belediyesi tarafından dört bir yanı spor tesisleri, yüzme havuzları, koşu yolları ve yeşil alanlarla donatılan Yenimahalle’de, Paris Saint Germain takımında top koşturacak genç yetenekler yetişecek.

Paris Saint Germain Academy’nin Ankara’da tercih ettiği, TFF’den üç yıldız alan sayılı tesislerden Santra Futbol Arena Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ATO Başkanı Gürsel Baran, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, GÜDEF Başkanı Hamdi Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

YAŞAR VE BARAN AÇTI

Başkan Yaşar ve Gürsel Baran’ın santrası ile açılışı yapılan tesis, 4-18 yaşlarındaki tüm futbol severlere, benzersiz bir futbol alemi Paris Saint-Germain'e giriş kapısını araladı.

Tesiste eğitim alacak genç yeteneklere başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden beri sporun birleştirici gücüne inanarak spora ve sporcuya destek oluyoruz. Belediye olarak açtığımız spor tesislerinin yanı sıra ilçemizdeki amatör spor kulüplerine alan tahsis ederek çocuklarımızın daha modern şartlarda spor yapmalarına olanak sağlıyoruz. Yenimahallelilerin spor konusunda çok şanslı olduğunu iddia ediyorum. İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi var. 5’incisini bu dönem bitireceğiz. Bir çok il belediyesinde bu imkanlar yok. Yenimahalle’mizin spor konusunda alt yapısını tamamladık” dedi.

"İNSANIMIZI FUTBOLDAN SOĞUTTUK"

Kendisi de eski futbolcu olan ATO Başkanı Gürsel Baran da gençliğinde yaklaşık 6 yıl kadar amatör kümede top oynadığını, sporu çok seven, futbol aşığı birisi olduğunu söyledi. O dönemlerde toprakta, çamurda top koşturduğunu anlatan Baran “Bizim böyle halı sahalarımız da çim sahalarımız da yoktu. Gerçi bizim zamanımızda futbol seviliyordu. Bugünlerde ondan da uzaklaştık. Yaşıtlarım bilirler. Eskiden maçlara gitmek için battaniyeleri alıp iki gün kapıda yatar, sıraya girerdik. Şimdi aynı takımlar stadın yarısını dolduramıyor. Yöneticilerimizden başlayarak insanlarımızı futboldan soğuttuk. İşte bugün, bu tesis inşallah futbolu tekrar sevdirmek adına faydalı olur diye düşünüyorum. Bu tesisleri çok önemli buluyorum. Sayılarını Allah arttırsın” diye konuştu.