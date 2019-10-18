Gastronomi Festivali Ankara'da kapılarını açtı

‘Mutfakta Bilim Var'' sloganıyla kapılarını açan ‘Gastronomi Festivali’, ziyaretçilerine unutamayacakları bir lezzet deneyimi yaşattı. Başkan Şimşek, ''‘Gastronomi Festivali üniversitelerle olan işbirliğimize en önemli örneklerden biridir'' açıklaması yaptı.

‘Mutfakta Bilim Var!’ sloganıyla akademisyenleri ve gastronomi alanındaki profesyonelleri bir araya getiren ‘Gastronomi Festivali’ başladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘Gastronomi Festivali’ kapılarını açtı. Festival, ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşattı.

Festivale Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Tekin, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, akademisyenler, sektör temsilcileri, gastronomi yazarları, Türk mutfağının mutfağının temsilcileri katıldı.

“ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi’nin üniversitelerle sıkı bir işbirliği içerisinde olduğunun altını çizerek “Gastronomi Festivali üniversitelerle yaptığımız işbirliklerinin en önemli örneklerinden biridir. Hacı Bayram Veli Üniversitemiz ve Kaymakamlığımızla birlikte protokol imzalayıp ’ Mutfakta Bilim Var’ sloganı ile Gastronomi Festivali düzenledik. Gölbaşı Belediyesi olarak üniversiteli öğrencilerimize ve akademik çalışmalara çok önem veriyoruz ve gerekli desteği her zaman vereceğiz.” diye konuştu.

Festivalin açılışında konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı İrfan Yazıcıoğlu, festivalin Gastronomi’ye dikkat çekmek olduğunu ifade ederken, festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“FARKLI İŞBİRLİKLERİNE DE VESİLE OLACAK”

Gastronominin bir bilim ve sanat olduğunun altını çizen Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Biz diyoruz ki Gastronomi bir bilim ve sanattır. Ülkelerin, toplumların,gelenek ve göreneklerini, yeme içme kültürlerini kurumsallaştırması gerekir. Gastronomi Festivali ile biz bunu başarmak istiyoruz. Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyemizle birlikte yaptığımız bu işbirliği, farklı işbirliklerine de vesile olacaktır. Bunun için biz üzerimize düşen her katkıyı yapacağız.” dedi.

Türkiye’nin çok çeşitli bir bitki yapısına sahip olduğunu belirten Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayran ise, Türk mutfağının zenginliklerinin ortaya çıkarılması için yapılan Gastronomi Festivali’nin gelenekselleşmesini sağlayacaklarını söyledi.

GASTRO ŞOV İLGİ ÇEKTİ

Konuşmaların ardından fuar alanının açılışı yapılırken, katılımcılar sektör temsilcilerinin açtığı stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundular. Katılımcılar, ünlü şeflerin sıvı nitrojen kullanılarak ürettiği dondurma gastro şovunu da ilgiyle izlediler.