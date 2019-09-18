Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nden Başkan Demirel'e ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyelerini kabul etti. Etimesgut'un gelişimi hakkında bilgi veren Demirel, ziyarette gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Hizmet ve yatırımların kaynağının sorulması üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "İlçemize birçok tesis, onlarca park ve yeşil alan kazandırdık. Birçok sosyal kültürel projeye imza attık. Engelsiz Yaşam Merkezi, Devlet Bahçeli Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi gibi çok ciddi yatırımları gerçekleştirdik. Tüm hizmet ve yatırımlarımızı yaparken, kaynaklarımıza sahip çıkıyoruz, kaynaklarımızı yerinde ve en rantabl şekilde kullanıyoruz. Gelir ve giderlerimizi ciddi biçimde disipline ettik, etmeye de devam ediyoruz. Harcadığımız her kuruşta 600 bin Etimesgutlu'nun hakkının olduğunu bilerek davranıyoruz" dedi.

"EN ÇAĞDAŞ İLÇELERDEN BİRİYİZ"

Başkan Enver Demirel, Etimesgut'u hizmet ve yatırımlarla Türkiye'nin en çağdaş ilçelerinden biri haline getirdiklerini vurgulayarak, Etimesgut halkının yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Dernek Başkanı Ömer Uzun da hizmetleri için Başkan Demirel'e teşekkür etti.