Geleneksel el sanatları ustaları Altınköy’de buluşuyor
Altındağ Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelecek olan ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy’de Ankaralılarla buluşturacak.
Altındağ Belediyesi, rengârenk bir şenliğe daha ev sahipliği yapacak. 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, geleneksel el sanatları Ankaralılar ile buluşturulacak. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Geleneksel El Sanatları Şöleni’nin de unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkârların canlı performanslarıyla sergilenecek.
Şölende; bakır işlemeden taş baskıya, tesbih yapımından çini sanatına kadar 31 geleneksel el sanatı tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat bulacak. 23 Ağustos Cuma günü başlayacak olan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. 31 el sanatı ustası tarafından gün boyu devam edecek etkinliklerde misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.
ÜLKE GENELİNDEN USTALAR KATILACAK
Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmak için etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altınköy’de güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Düzenleyeceğimiz Geleneksel El Sanatları Şöleni’nde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı Ankaralılarla bir araya getireceğiz. Şölenimiz 10 gün sürecek. Ben tüm hemşehrilerimizi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların ellerinde şekil alacak eserleri görmeye davet ediyorum. Altındağ’ın kültür ve sanat şehri olması için çalışmalarımızı devam ettireceği” ifadelerini kullandı.
ŞÖLENDE YER ALACAK EL SANATLARI
1- Kutnu Dokuma
2- Hakkaklık (Metal Hat Oyma)
3- Sedef Kakma Sanatı
4- Bakır İşleme
5- Taş Baskı
6- Bez Bebek Yapımı
7- Telkari İşleme
8- Semercilik
9- Ahşap Yakma
10- Siirt Battaniye Dokuma
11- Keçe Yapımı
12- Harem Sabunları Yapımı
13- Kündekari
14- Tesbih Yapımı
15- Deri Üzeri Ebru Sanatı
16- Lüle Taşı İşleme
17- Kağıttan Mücevher Sanatı
18- Katı' Sanatı (Deri Oyma)
19- Cam Üfleme Sanatı
20- Mozaik Sanatı
21- İpek Dokuma
22- Yorgancılık
23- Ahşap Oyma Sanatı
24- Kaşık Süsleme ve Oyma Sanatı
25- Halı Dokuma Sanatı
26- Baston Yapımı
27- Fanila Dokuma
28- Bıçak Yapımı
29- Ahşap Oyuncak Yapımı
30- Çini Sanatı
31- Yemeni Yapımı.
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