Geleneksel el sanatları ustaları Altınköy’de buluşuyor

Altındağ Belediyesi, rengârenk bir şenliğe daha ev sahipliği yapacak. 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, geleneksel el sanatları Ankaralılar ile buluşturulacak. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Geleneksel El Sanatları Şöleni’nin de unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkârların canlı performanslarıyla sergilenecek.

Şölende; bakır işlemeden taş baskıya, tesbih yapımından çini sanatına kadar 31 geleneksel el sanatı tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat bulacak. 23 Ağustos Cuma günü başlayacak olan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. 31 el sanatı ustası tarafından gün boyu devam edecek etkinliklerde misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

ÜLKE GENELİNDEN USTALAR KATILACAK

Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmak için etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altınköy’de güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Düzenleyeceğimiz Geleneksel El Sanatları Şöleni’nde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı Ankaralılarla bir araya getireceğiz. Şölenimiz 10 gün sürecek. Ben tüm hemşehrilerimizi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların ellerinde şekil alacak eserleri görmeye davet ediyorum. Altındağ’ın kültür ve sanat şehri olması için çalışmalarımızı devam ettireceği” ifadelerini kullandı.

ŞÖLENDE YER ALACAK EL SANATLARI

1- Kutnu Dokuma

2- Hakkaklık (Metal Hat Oyma)

3- Sedef Kakma Sanatı

4- Bakır İşleme

5- Taş Baskı

6- Bez Bebek Yapımı

7- Telkari İşleme

8- Semercilik

9- Ahşap Yakma

10- Siirt Battaniye Dokuma

11- Keçe Yapımı

12- Harem Sabunları Yapımı

13- Kündekari

14- Tesbih Yapımı

15- Deri Üzeri Ebru Sanatı

16- Lüle Taşı İşleme

17- Kağıttan Mücevher Sanatı

18- Katı' Sanatı (Deri Oyma)

19- Cam Üfleme Sanatı

20- Mozaik Sanatı

21- İpek Dokuma

22- Yorgancılık

23- Ahşap Oyma Sanatı

24- Kaşık Süsleme ve Oyma Sanatı

25- Halı Dokuma Sanatı

26- Baston Yapımı

27- Fanila Dokuma

28- Bıçak Yapımı

29- Ahşap Oyuncak Yapımı

30- Çini Sanatı

31- Yemeni Yapımı.