Gelinlikler Kahramankazan Belediyesi'nden hediye...

Sosyal belediyecilik alanından yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, düğün hazırlığı yapan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi çiftlerin yüzünü güldürüyor. Bir hayırsever tarafından belediyeye bağışlanan gelinlikler, belediye tarafından düğün hazırlığı yapan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi çiftlere hediye ediliyor.

Kahramankazan Belediyesi’nden, evlilik hazırlığı yapan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi genç çiftleri sevindirecek bir haber geldi.

HAYIRSEVERDEN 100 GELİNLİK

Hayırsever vatandaş Muratcan Ersan tarafından Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 100 adet gelinlik bağışlandı. Bu gelinlikler belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market’te, evlilik hazırlığı yapan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi çiftlere verilmek üzere muhafaza altına alındı. Bu anlamlı bağışından dolayı Kahramankazan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun ve belediye yetkilileri, hayırsever Ersan’a bir teşekkür plâketi takdim etti. Hayırsever Ersan, gelinlikleri belediyeye bağışlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Böylesine güzel bir hayra vesile olabilmenin verdiği huzuru yaşıyorum. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.

MUTLULUKLARI GÖRÜLMEYE DEĞER

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Market’teki gelinlikler, belediyeye başvuran evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere hediye ediliyor. Sosyal Market’ten gelinliklerini alan gelin adaylarının mutlulukları ise görülmeye değer. Bu gelinliklerden almak isteyen düğün hazırlığı yapan dar gelirli çiftler belediyeye başvurabilir.



HAYIRSEVERE TEŞEKKÜR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, böylesine anlamlı bir bağış yapan hayırsever vatandaş Muratcan Ersan’a teşekkür ederek, “Belediye olarak yeni yuva kuran ve kurma hazırlığında olan çiftlerimizin yanındayız. Bu anlamlı bağış sonrasında da dar gelirli ve ihtiyaç sahibi çiftlerimize bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Dünyaevine giren ve girme hazırlığı yapan tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok çocuk tavsiyesini anımsatan Başkan Oğuz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Artık bu bir devlet politikası haline geldi. Biz de bu tavsiyeyi kendilerine anımsatmayı görev biliyoruz” diye konuştu.