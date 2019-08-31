Genç Girişimciler, Zaferi Başkentlilerle kutladı

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması halka açık bir alanda gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kutlamada duygu sağanağı yaşandı. Genç Girişim Yönetişim Derneği'nin organizasyonuyla 100. Yıl'daki Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında dernek üyeleri halkla buluştu. Parkın adeta kırmızı beyaza boyandığı kutlamada ellerinde Türk Bayrakları'yla marşlar söyleyen katılımcılar büyük coşku yaşadı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, zafer gecesinde 97 yıl önceki mücadelenin gelecek nesillere çok güçlü aktarılması gerektiğini söyledi, şöyle devam etti:

"YENİ NESLE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

"Kocatepe'den Dumlupınar'a; işgal altındaki Anadolu'yu; topla tüfekle, kılıçla süngüyle yeniden Türk yurdu yapanlara vatan borcumuz var. 23 Nisan’ların, 19 Mayıs’ların, 30 Ağustos’ların, 29 Ekim’lerin anlamını, önemini ve kıymetini bilmek, yeni nesile aktarmak zorundayız. Onlara kol kanat germek, arkalarında dağ gibi durmak, görev ve sorumluluk vererek özgüven kazandırmak bizlerin asli görevidir. GGYD olarak bu vazifemizi yerine getirmek elimizden geleni yapıyoruz." Başkan Allıoğlu, üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak amacıyla 7 yıl önce başlattıkları Nilüferler Yetişiyor Projesi'nde geldikleri noktayı da anlattı.

ZAFER YILDÖNÜMÜNE ÇOK YAKIŞTI

Düzenledikleri bu gece için üyelerden elde ettikleri gelirle burs verdikleri öğrenci sayısının 33'ten 50'ye çıktığını açıklayan Başkan Allıoğlu, "Hedefimiz her yıl sayıyı en az 10 öğrenci arttırmak" diye konuştu. GGYD'nin Zafer Bayramı kutlamasında da çocuklar ve gençler görev aldı. Kulis Sanat Merkezi'ne bağlı sanatçılar ile üyelerin çocuklarından oluşan gösteri grubu gecede büyük zafere uzanan sancılı süreci muhteşem bir oratoryo ile anlattı. Türküler ve marşlarla devam eden kutlamaya alanı dolduran üyeler ve vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. İzleyenlere doyumsuz saatler yaşatan sanatçılar programın bitiminde alkış yağmuruna tutuldu