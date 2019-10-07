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Genç yazardan Başkan Altınok'a imzalı kitap

Genç yazar Gökçe Nas Oğuzlar,  Halk Gününde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret ederek imzalı kitaplarını takdim etti.

Ankara Haberleri 07.10.2019, 10:30 07.10.2019, 10:44 Ramazan Durmuş
Genç yazardan Başkan Altınok'a imzalı kitap

Genç yazar Gökçe Nas Oğuzlar,  Halk Gününde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret ederek imzalı kitaplarını takdim etti.

Halk Gününde ziyarete gelen engelli yazar Gökçe Nas Oğuzlar, Başkan Altınok’la görüşerek kitaplarını takdim etme imkânı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Oğuzlar, Başkan Altınok’u kadına şiddet ve uyuşturucu bağımlılığını anlatan ve kendisinin senaryo doktorluğunu üstlendiği “Sesimi Duyuramadım” adlı tiyatro oyununu izlemeye de davet etti.

23 yaşındaki bir kızın hayat hikâyesini anlatan “Canan” isimli romanı ve masallara farklı bir bakış açısı getiren “Hiç Bitmeyen Masallar” kitap serisini hediye eden Oğuzlar’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Altınok, “Böyle genç yaşta edebiyata merak salıp kitap yazmak herkesin harcı değil, genç kardeşimizin azmini ve başarısını takdir ediyorum. Yeni kitaplar yazacağı ve hayallerini gerçekleştireceği önünde uzun bir yol var, bizler de elimizden geleni desteği vereceğiz. Onun yaşama sevinci, yeteneğinin farkına vararak bu yolda ilerlemesi diğer engelli kardeşlerimize de ilham olsun” diye konuştu.

Gökçe Nas Oğuzlar da Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Engelli bir birey olarak engellerin sadece  insana ait duvarlardan kaynaklı olduğunu ve her duvarın yıkılabileceğini göstermek istiyorum, bir kişinin hayatına bile dokunsam ne mutlu bana” dedi.​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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