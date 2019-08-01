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Gençlerbirliği’nden Başkan Taşdelen’e Ziyaret

Ankara’nın köklü futbol kulüplerinden Gençlerbirliği’nin başkan ve yöneticileri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret etti.

Ankara Haberleri 01.08.2019, 11:08 Tuğçe Hanım
Gençlerbirliği’nden Başkan Taşdelen’e Ziyaret

Başkentin Süper Lig'deki temsilcilerinden, Ankara’nın köklü futbol kulüplerinden Gençlerbirliği’nin Başkanı Murat Cavcav ve kulüp yöneticileri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek ikinci dönem için başarı dileklerinde bulundular.

Bir sezonun ardından tekrar Spor Toto Süper Lige yükselen Gençlerbirliği’nin gerçek yerinin Süper Lig olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankaragücü ile birlikte Gençlerbirliği’nin Ankara’yı en iyi şekilde temsil edeceğinden kuşkusu olmadığını dile getirerek, yeni sezon öncesinde Gençlerbirliği’ne başarı diledi.

“ANKARA’MIZIN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ”

Taşdelen, “Cumhuriyetimizle yaşıt Gençlerbirliği futbol kulübü Ankaramızın önemli değerlerinden birisidir. Futbol kulüplerimizin varlığı ve en üst liglerde oynama alışkanlığı şehrin ekonomisine ve yaşantısına olumlu katkılar sunmaktadır. Biz yerel yöneticiler de Ankara kulüplerinin bu mücadelede var olabilmeleri için elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız” diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav'da Taşdelen’e ikinci dönemi için başarı dileğinde bulunurken Taşdelen’e üzerinde 06 Alper Taşdelen yazılı bir forma hediye etti.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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