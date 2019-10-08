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Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi işbirliğinde Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor. Proje kapsamında gezici kütüphane vatandaşlara hem basılı bilgi kaynaklarına ulaşma imkanı hem de elektronik ortamda sunulan bilgilere erişim fırsatı sunacak. 

Ankara Haberleri 08.10.2019, 09:43 Ramazan Durmuş
Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor
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Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi işbirliğinde Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor.

Proje kapsamında gezici kütüphane vatandaşlara hem basılı bilgi kaynaklarına ulaşma imkanı hem de elektronik ortamda sunulan bilgilere erişim fırsatı sunacak. 

Bünyesinde üç bin 400’den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin ilk durağı ise 10 Ekim Perşembe günü Abidinpaşa Aile Merkezi önü olacak. Bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane’den kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.

Vatandaşımızın ayağına kütüphane götürüyoruz

Kitap sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerin amacı herkesin bilgiye ulaşımını sağlamaktır. Bizlerde vatandaşın ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Tüm hemşerilerimizi gezici kütüphanemizde keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz” dedi. 7’den 70’e herkese hitap edecek Gezici Kütüphane’nin hizmet vereceği yerler ise şöyle;

Abidinpaşa Aile Merkezi         10-11 Ekim

Laika Akbilek Aile Merkezi      12-14 Ekim

Lalahan Aile Merkezi              15-16 Ekim

Necip Fazıl Aile Merkezi         17-18 Ekim

Neşet Ertaş Aile Merkezi         19-21 Ekim

Zübeyde Hanım Aile Merkezi   22-23 Ekim

Mamak Kapalı Spor Salonu     24-25 Ekim

Gökçeyurt Köyü                    26-28 Ekim

Ortaköy Mahallesi                 30-31 Ekim

Kaynak: Mamak Belediyesi
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