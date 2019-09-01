Gölbaşı, 30 Ağustos'u Ferhat Göçer ile kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Zafer Konseri’ nde sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer sevilen eserlerini Gölbaşılılarla birlikte söyledi.

Gölbaşı Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Mogan Gölü kıyısında yer alan Atatürk Sahil Parkı’nda organize ettiği ‘Zafer Konseri’nde Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Ferhat Göçer sahne alırken, Göçer’in şarkılarıyla coşan Gölbaşılılar unutulmaz bir gece yaşadı.

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT

Kutlamalara, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi anarak başlayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile birlikte ilçe protokolü ve vatandaşlarımızın tebriklerini kabul etti.

Merkez Cami’de kılınan Cuma namazı ve aziz şehitlerimizin ruhuna okunan mevlidin ardından vatandaşlarımıza mevlit lokumu ikram eden Şimşek, Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Park’ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

COŞKU GÖLBAŞI'NI KUCAKLADI

Konserden saatler önce alanı doldurmaya başlayan Gölbaşılılar ellerindeki Türk Bayraklarını hep birlikte sallayıp, milli ve manevi duygulara hitap eden türkülere eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdular.

Ankara Kulübü Derneği’ne ait seymen ekibinin gösterisinin ardından, pop müziği sanatçısı Taylan Ülger ile başlayan müzik ziyafeti, Ferhat Göçer'in sahneye çıkarak seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla doruğa ulaşırken; Zafer coşkusu, Mogan Gölü kıyısından yayılarak tüm Gölbaşı'nı kucakladı.

Bu anlamlı geceyi birlikte kutlama imkanı sağlayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek' e teşekkür eden Göçer, Başkan Şimşek ve İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'ı sahneye davet etti.

AĞUSTOS ZAFER AYI...

Tarihimizin Ağustos aylarının milletimiz için zaferlerle dolu olduğuna dikkat çeken Şimşek, " Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Malazgirt'ten Çaldıran’a, Mohaç'tan Mercidabık' a kadar Ağustos ayı milletimiz için hep zaferlerle anılan bir ay olmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı günde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinde canlarını feda ederek kilit rol üstlenmiş Gazi Gölbaşımızda birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diyerek Kaymakamımız Tülay Baydar Bilgihan ile birlikte Ferhat Göçer'e çiçek verirken, günün anısına endemik bitkimiz Sevgi Çiçeği motifinin yeraldığı kumlama tekniği ile yapılmış bir tablo hediye ettiler.