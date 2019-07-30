Gölbaşı ATO Temsilciliği Esnafları Rahatlatacak

Ankara Ticaret Odası’nın Gölbaşı Belediyesi’ndeki Temsilciliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte, ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve Gölbaşı Belediye meclis üyelerinin yanı sıra; siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tüccar, esnaf ve sanatkarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

3 BİN ESNAFA HİZMET VERECEK

ATO işlemleri için, Ankara merkeze gitmek zorunda kalan Gölbaşı esnafına büyük bir kolaylık sağlaması beklenen ATO Gölbaşı Temsilciliği’nin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki ticari hareketliliğe olumlu katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Başkan Şimşek: “Gölbaşı, hızla gelişen ve kalkınmaya açık bir ilçe. Bundan yaklaşık 20 yıl önce böyle bir hedefim vardı. Dönemin belediye başkanlarına ATO’nun Gölbaşı’na temsilciliğinin açılmasını önermiştim. Yıllar sonra bu hizmeti gerçekleştirmek bize nasip oldu. 1.400’ü Gölbaşı’nda olmak üzere, Haymana ve Bala’yı da dahil ettiğimizde 3.000’in üzerinde üyeye hitap edecek olan temsilciliğin çok büyük bir hizmet vereceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Şimşek, temsilciliğin açılmasında emeği olan ATO Başkanı Gürsel Baran’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

“ANKARA ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BİR HAZİNE”

Ankara’nın üstü örtülü bir hazine olduğunu ve hep birlikte bu hazinenin üzerini kaldırmak gerektiğine inandığını söyleyen ATO Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada; bir sanayi kenti olan Gölbaşı’nın, stratejik devlet kurumları, üniversiteleri ile kendileri için ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çekerken: “Biz, büyükşehir dahil olmak üzere Ankara’nın bir çok belediyesi ve kamu kurumuyla diyalog halindeyiz. Son yıllarda hiç olmadığı kadar yapının Ankara’mız için bir araya geldiğini görüyorum ve bunun Ankara için bir şans olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimleri tamamladık, artık hepimizin partisi Ankara. ATO’nun da içinde olduğu bu ekibin gayretiyle çok iyi noktaya geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.