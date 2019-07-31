Gölbaşı Belediye Haberlerini Portalımızda Takip Edin... Gölbaşı'ndaki Son Gelişmeler!

Gölbaşı Belediyesi Haberlerini Portalımızda Takip Edin... Gölbaşı'ndaki Son Gelişmeler!

Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Gölbaşı, belediyeden gelen resmi bir açıklamayla, tüm Türkiye’de belediyelerin uygulaması gereken bir projeyi başlattıklarını duyurdu. Gölbaşı Belediyesi haberleri arasında bomba etkisi yaratan bu haber kapasımda; Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in , ilçe ve vatandaşların sorunlarına yerinde görüp müdahale edebilmek için Gölbaşı’nın önemli mahallelerinde bizzat incelemelerde bulunacağı açıklandı. Gölbaşı belediyesi uzmanları ve müdürleri eşliğinde heyet olarak yapacakları ziyaretlerin bölgedeki sorunların çözümünde oldukça etkili olacağı düşünülmektedir.

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2016 yılında Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain saldırıyla gündeme gelen Gölbaşı, yakın tarihimiz içinde Ankara ve Türkiye’nin önemli bölgeleri arasında gösterilmektedir.

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Türkiye geneli Mart ayının son günü yapılan yerel seçimlerin ardından birçok belediyede köklü değişimler ve yeni belediye başkanları göreve gelmiştir. Gölbaşı’nda son seçimlerden sonra göreve başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’te, yeni belediyecilik anlayışının uygulanacağına dair bilgiler vermişti.

Ankara’nın en önemli ilçelerinden olan Gölbaşı, belediyecilik faaliyetlerinin kapsamını genişleten önemli ilçelerden biridir. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Şimşek, yeni dönemde birçok farklı hizmetin de uygulanacağı mesajı verdi.

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