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Gölbaşı Belediyesi Fen İşlerinde tempo yoğun

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Haberleri 12.09.2019, 14:43 Ramazan Durmuş
Gölbaşı Belediyesi Fen İşlerinde tempo yoğun
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Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Bahçelievler, Eymir, Şafak, Seğmenler ve Kızılcaşar mahallelerinde  çalışma yürüttü. Ekipler tarafından daha önce tespiti yapılan ve vatandaşların da taleplerinin yer aldığı program kapsamında çalışma yürüten ekipler, eksiklikleri giderdi. Çalışmalar kapsamında kazı yapılan cadde ve sokaklarda kazı dolgu çalışması gerçekleştirildi. 

Yaya önceliği adına çalışmalar da yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konya Yolu üzerinde bulunan yaya alt geçidinde yıpranmış basamakların tadilatını yaparak yeniledi. 

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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