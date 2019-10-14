Gölbaşı Belediyesi, ilçeyi ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla donattı

Başkan Şimşek, ''Uğruna bedeller ödenen, şehitler verilen ay yıldızlı Türk Bayrağımızı ilçenin dört bir yanında dalgalandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz'' ded,.

Türk ordusu, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için, Barış Pınarı Harekatını başlattı.

Harekatın başlamasıyla birlikte yurdun dört bir yanından da Türk askerine destek yağdı. Türk ordusunun Suriye’de başlattığı “Barış Pınarı Harekatı’na” destek veren Gölbaşı Belediyesi de , ilçenin sokak ve caddelerini bayraklarla donatırken, belediye hizmet binası ve kültür merkezlerine Türk bayrakları astı.

“DUALARIMIZ MEHMETÇİKLERİMİZLE”

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için, ilçenin dört bir yanına Türk bayrakları astıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , " Uğruna bedeller ödenen, şehitler verilen ay yıldızlı Türk bayrağımızı ilçenin dört bir yanında dalgalandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Yurdumuzun güvenliği, halkımızın huzuru, bölgemizdeki barışın devamı için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman askerlerimizin her birine ve harekata destek veren tüm unsurlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle.” diye konuştu.