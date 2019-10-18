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Gölbaşı Belediyesi muhtarlara bilgisayar hediye etti

Gölbaşı Belediyesi, muhtarların çalışma ortamlarındaki verimini artırmak için muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti.

Ankara Haberleri 18.10.2019, 15:31 Tuğçe Hanım
Gölbaşı Belediyesi muhtarlara bilgisayar hediye etti

Gölbaşı Belediyesi, muhtarların çalışma ortamlarındaki verimini artırmak için muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki muhtarların bilgisayar isteğini geri çevirmedi.  Gölbaşı Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla  düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla buluşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm muhtarlara diz üstü bilgisayar hediye edileceğini söyledi.

MUHTARLARA BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ilerleyebilmesi için, Gölbaşı’nda 54 mahalle muhtarının hepsine dizüstü bilgisayar hediye edileceğini ifade eden Başkan Şimşek “Muhtarlarımızın, mahallelerin sorunlarını bize aktarma ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında önemli sorumlulukları var. Böyle önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın çalışma standartlarını yükseltebilmek adına biz de gerekli teknolojik desteği sağlıyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza bu anlamda Gölbaşı Belediyesi olarak dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Bu bilgisayarlar sayesinde hem muhtarlarımızın işleri kolaylaşacak hem de vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde hizmet almış olacak. Allah hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.Bilgisayarlar muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kaymakam Tülin Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek muhtarların günlerini kutlarken,  temsili olarak Gölbaşı’nın tek kadın muhtarı olan Eymir Mahallesi Muhtarı Arzu Dervişoğlu’na dizüstü bilgisayarı teslim edildi.

MEHMETÇİK İÇİN SELAM DURDULAR

Öte yandan programa katılan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar ve diğer katılımcılar da asker selamı vererek Mehmetçik’e Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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