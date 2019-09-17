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Gölbaşı Belediyesi'nden engellilere büyük kolaylık

‘Engelsiz bir Gölbaşı’ olma yolunda birçok adım atan ve bireysel farklılığı olan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi, akülü araç kullanıcılarının şarj sorununu çözmek için engelli şarj istasyonları kurdu.

Ankara Haberleri 17.09.2019, 10:13 Ramazan Durmuş
Gölbaşı Belediyesi'nden engellilere büyük kolaylık

‘Engelsiz bir Gölbaşı’ olma yolunda birçok adım atan ve bireysel farklılığı olan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi, akülü araç kullanıcılarının şarj sorununu çözmek için engelli şarj istasyonları kurdu.

Kurulan şarj ünitelerinin hizmete girmesinin ardından, akülü araçlarıyla seyahat eden engelli vatandaşlar, araç şarjının bitmesi endişesi olmadan sosyal hayatlarını sürdürebilecek. Engelli vatandaşlar  yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirerek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini iletti.

4 FARKLI NOKTADA HİZMET VERECEK

Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı girişi, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde belirlenen noktalara kurulan şarj istasyonlarında aynı anda 3 adet araç şarj edilebiliyor ve yine cihaz üzerinde 2 adet cep telefonu şarj etmek için USB çıkışı yer alırken, dijital ekranlarda da belediyenin hizmetleri ile ilgili görüntüler sunuluyor.

‘ENGELSİZ BİR GÖLBAŞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için daha yaşanabilir ‘Engelsiz bir Gölbaşı’ oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederken “Gölbaşı Belediyesi olarak  engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını buralardan şarj edebilecekler.” dedi.

‘ŞARJ İSTASYONU İMDADIMIZA YETİŞTİ’

Seyir halindeyken kullandığı akülü engelli aracının şarjını bittiğini ve Engelli Merkezi önünde gördüğü şarj istasyonunu imdadına yetiştiğini kaydeden engelli araç sürücüsü Resul Kılıç “Çok güzel bir uygulama. Bazen seyir halindeyken şarjım bitiyor. Şarj istasyonu imdadımıza yetişti. Bu güzel hizmeti bizlere sunan Gölbaşı Belediyesi’ne teşekkür ederiz ” diye konuştu.
 

 

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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