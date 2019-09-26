Gölbaşı Belediyesi'nden görüntü kirliliğine neşter
Gölbaşı Belediyesi, kentin görüntü estetiğini bozan uygulamalara göz açtırmıyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gölbaşı’nda çevreyi olumsuz etkileyen ve hem doğaya hem de insana zarar veren uygulamalara yönelik mücadelesini vermeye devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi, kentin görüntü estetiğini bozan uygulamalara göz açtırmıyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gölbaşı’nda çevreyi olumsuz etkileyen ve hem doğaya hem de insana zarar veren uygulamalara yönelik mücadelesini vermeye devam ediyor.
Gölbaşı’nda başta çevre kirliliği olmak üzere, işgaliye ve yaya geçişini engelleyen park ihlallerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.
GELİŞİ GÜZEL AFİŞ ASMAYA SON
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda gelişigüzel asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afiş ve ilanlara karşı çalışma başlattı. Belediyeden izin almaksızın asılan afiş, pankart ve ilanlar zabıta ekipleri tarafından toplandı.
ZABITA-POLİS İŞ BİRLİĞİ
Öte yandan Gölbaşı Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların, iş yerlerinin valeleri tarafından işgal edilmesiyle ilgili denetimlerine de destek verdi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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