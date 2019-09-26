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Günün özeti - 26-09-2019

Gölbaşı Belediyesi'nden görüntü kirliliğine neşter

Gölbaşı  Belediyesi, kentin görüntü estetiğini bozan uygulamalara göz açtırmıyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gölbaşı’nda  çevreyi olumsuz etkileyen ve hem doğaya hem de insana zarar veren uygulamalara yönelik mücadelesini vermeye devam ediyor.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 16:02 26.09.2019, 18:55 Tuğçe Hanım
Gölbaşı Belediyesi'nden görüntü kirliliğine neşter

Gölbaşı  Belediyesi, kentin görüntü estetiğini bozan uygulamalara göz açtırmıyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gölbaşı’nda  çevreyi olumsuz etkileyen ve hem doğaya hem de insana zarar veren uygulamalara yönelik mücadelesini vermeye devam ediyor.

Gölbaşı’nda  başta çevre kirliliği olmak üzere,  işgaliye  ve yaya geçişini engelleyen park ihlallerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

GELİŞİ GÜZEL AFİŞ ASMAYA SON

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda gelişigüzel asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afiş ve ilanlara karşı çalışma başlattı. Belediyeden izin almaksızın asılan afiş, pankart ve ilanlar zabıta ekipleri tarafından toplandı.

ZABITA-POLİS İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Gölbaşı Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların,  iş yerlerinin valeleri tarafından işgal edilmesiyle ilgili denetimlerine de destek verdi. 

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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