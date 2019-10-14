Gölbaşı Belediyespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek

Bayram Akyer Süper Amatör Ligi 3. Haftada Gölbaşı Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Gölbaşı Belediyespor ile Demirlibahçe Spor golsüz berabere kaldılar.

Gölbaşı Belediyespor kendi sahasında Demirlibahçe Spor ile karşılaştı. Müsabaka boyunca atak bir oyun sergileyen Gölbaşı Belediyespor, bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Gölbaşı Belediyespor bu sonuçla Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nde 5 puana yükseldi ve haftayı 6. sırada tamamladı.

BARIŞ PINARI HAREKATINA PANKARTLI DESTEK

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Nevzat Dulkadir, sahaya futbolcularla birlikte çıkarken, maç öncesi sahada “ BARIŞ PINARI HAREKATINDA KAHRAMAN ORDUMUZUN YANINDAYIZ” yazılı pankart açıldı. Açılan pankart tribünlerden büyük alkış alırken, taraftarlar maç boyunca "Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratlarıyla sınırda görev yapan Mehmetçiğe destek gönderdiler.

“DUALARIMIZ MEHMETÇİĞİMİZLE”

Maç sonu bir açıklama yapan Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz , ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı’ harekatına tam destek olduklarının altını çizerken “ Allah(C.C.) Barış Pınarı Harekatında ordumuzun ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Dualarımız sizinle Mehmetçiğimizle.” dedi.

U-16 MEHMETÇİĞE SELAM DURDU

Öte yandan Gölbaşı Belediyespor U-16 takımı da, sahasında karşılaştığı Pursaklar Belediyespor’u Ümitcan Çakır ve Beşir Buğra Ankay’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Ümitcan Çakır’ın golü sonrası genç futbolcular Türk bayrağı açarken, asker selamıyla da Mehmetçiğe selam gönderdi.