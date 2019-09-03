Gölbaşı ile Makedonya arasında dostluk köprüsü

Makedonya Cumhuriyeti’nden Gölbaşı Belediyesi’ne Büyükelçilik düzeyinde önemli bir ziyaret gerçekleşti. Ziyarette iki ülke arasında dostluk köprüleri kurulurken, birçok konuda da iş birliği kararları alındı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek uluslararası düzeyde önemli isimleri misafir etti. Yunanistan ile 27 yıl süren isim ihtilafın Prespe anlaşması ve bu anlaşmanın Yunanistan parlamentosunda onaylanmasıyla ismi tescillenen Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Zvonko Mucunski; Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyetle birlikte Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret etti.

ÇEŞİTLİ KONULARDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve Makedonya arasındaki dostluğu geliştirmek ve iki ülke arasında çeşitli konularda iş birliği yapmayı amaçlayan ziyarette, samimi ve sıcak diyaloglar kuruldu. Kuzey Makedonyalı misafirlerine Gölbaşı’nı tanıtan Başkan Şimşek, Mogan Gölü kıyısında heyete yemek ikramında bulundu.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan Gölbaşı Uluslararası Göller, Sevgi Çiçeği ve Andezid Taşı Festivali’ne de davet edilen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti heyeti, festivale ülkelerinden de katkı sağlayarak kültür alışverişini daha etkin bir düzeye çıkaracaklarını ifade ettiler.

KARDEŞ ŞEHİR OLACAK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şimşek ise, “Önemli tarihsel bağlarımız olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden güzel ilçemiz Gölbaşı’na gelerek uzattığınız dostluk eli bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Köken ve kültür olarak birçok ortak noktamız olan Makedon halkı ile yüzyıllara dayanan gönül birlikteliği, bundan sonra atacağımız adımlarla daha da büyüyüp, güçlenecektir. Bu amaçla başkentte başka bir kent olan ilçemizle, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinden bir kentinizin ‘kardeş şehir’ olması hususunda gerekli çalışmaları başlatıp, bununla ilgili belediye meclisimizden bir karar aldıracağız” şeklinde konuşurken, misafirlerine birer kahve fincanı takımı hediye etti.