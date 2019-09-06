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Gölbaşı, metruk yapılardan temizleniyor

Gölbaşı Belediyesi ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Ankara Haberleri 06.09.2019, 09:17 06.09.2019, 09:24 Ramazan Durmuş
Gölbaşı, metruk yapılardan temizleniyor

Gölbaşı Belediyesi ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Gölbaşı’nda metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaderine terk edilmiş metruk yapıları yıkmaya devam ediyor. Halkın huzur ve güvenliğinin yanında, ilçenin değişim ve gelişimi için çevrelerindeki bu tür yapıları bildirmelerini isteyen yetkililer, metruk binaların tespit edilmesinin ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor.

Ekipler son olarak Oyaca mahallesindeki metruk yapının yıkımını tüm güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirirken, yıkım sonrası oluşan hafriyatlar da kaldırıldı.

“HIZ KESMEDEN SÜRECEK”

Metruk yapıların yıkım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam edeceğiz. Görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan bu yapıların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu yapılar,  can güvenliği tehlikesi de taşıyor. Muhtarlarımızda istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılmasının yıkım işlemi gerçekleştiriliyor ve bu yapıların çevresini temizleyerek daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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