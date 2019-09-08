Gölbaşı'na dev kent çiftliği müjdesi

Gölbaşı Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşı’nı Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırlama vizyonunu adım adım hayata geçiriyor.

İlçenin potansiyellerini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi, ilçede tarım turizminin gelişmesi için de büyük bir adım attı.

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı ekonomisinde önemli bir payı bulunan tarımı canlandırmak, bölge halkının rekreasyon ve rehabilite ihtiyacını karşılamak kapsamında tarım turizminde lokomotif kent olmak için Gölbaşı Knet Çiftliği projesini başlattı.

Gölbaşı Kent Çiftliği, doğal tarım ve hayvancılığın yapılacağı,mini müzeleri, açık hava festival alanları, yerel ürün pazarları, istihdam ve eğitim alanları ile Ankaralıları kent yaşamından uzaklaştırarak başkentin rehabilite merkezi olacak

Kent Çiftliği Projesi ile birlikte, Gölbaşı Ankara’da organize tarımsal üretimin, tarım turizmi için kalıcı çözümün merkezi olurken Türkiye’de de model bir ilçe haline dönüşecek.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kent Çiftliği projesi ile birlikte 7’den 70’e herkesin doğayı yakında tanıdığı ve şehir merkezinde toprağa dokunabileceği yeşil alanların oluşturulacağını ifade ederken şunları söyledi;

“DOĞA İLE BİRE BİR TEMAS”

“Gölbaşı Kent Çiftliği bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, doğal kafesi, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği, kendini rehabilite edebileceği bir kentsel açık alanın oluşturulmasına da zemin hazırlayacak.”

“İSTİHDAM SAĞLAYACAK”

Gölbaşı’nın Kent Çiftliği’yle tarımda üreterek kalkınan, en tazesini kendisi üreten ve kendi insanına istihdam sağlayan bir model ilçe olacağının altını çizen Başkan Şimşek “Gölbaşı Kent Çiftliği projesiyle ilçemiz, hem kentsel hem de kırsal alanda hayata geçirilebilecek yenilikçi tarım uygulamaları konusunda örnek bir ilçe olacak. Ve daha sonra da Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar için yol gösterici bir rol üstlenecek.”

YEREL ÜRÜNLER MARKALAŞACAK, TİCARİLEŞECEK

Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Gölbaşı Kent Çiftliği, ilçede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin, marka değerini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak,yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi,depolanması markalaşması ve ticarileşmesine olanak sağlayacak. Kent Çiftliği aynı zamanda butik ürün ve hizmetlerin ticarileşmesini ve pazar fırsatlarının artırılmasına da zemin sağlayacak”

HOBİ AMAÇLI EĞİTİMLER VERİLECEK

“Şehir hayatında doğup, büyüyen çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için doğayla iç içe olmaya ihtiyacı var. Bu nedenle Kent Çiftliği’nde uygumalı eğitimlerimiz de olacak. Çocuklarımız için tarımsal üretim süreçleri, tarım ve hayvancılığın önemi, doğa ile uyum ve ekolojik döngüler gibi konuların anlatılmasına yönelik eğitimler, sertfika programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarına olanak sağlayacak olan Kent Çiftliği’nde, aynı zamanda vatandaşlarımıza da tarım ve hayvancılık alanında meslek kazandırma ve hobi amaçlı eğitimler de verilecek. Gençlerin kendilerini tarımsal alanda geliştirebilmesine olanak sunan aktiviteleri üretebilecekleri alanlar da Kent Çiftliği’nde yer alacak. Çiftlik buluşmalarıyla, üreten çiftçilerimiz arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için de zemin oluşturulacak. ”

ENGELLİLER VE YAŞLILAR DA UNUTULMADI

“Gölbaşı Kent Çiftliği’nde engelli kardeşlerimizin ve yaşlılarımızın da bu faaliyetlere katılması ve üretim süreçlerine dahil olması için gerekli tüm zeminleri oluşturacağız.“