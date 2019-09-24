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Gölbaşı'nda "Amatör Denizcilik" eğitimi

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hedef Bir Milyon Amatör Denizci’ projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu ve sınavı düzenlendi.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 13:40 Ramazan Durmuş
Gölbaşı'nda "Amatör Denizcilik" eğitimi
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hedef Bir Milyon Amatör Denizci’ projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu ve sınavı düzenlendi.

BAKANLIK PROJESİNE BELEDİYEDEN DESTEK

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü olan 2023’e kadar sürecek ‘Hedef bir milyon amatör denizci’ projesine Gölbaşı Belediyesi tarafından destek verildi.

Gölbaşı’nda balıkçılık yapmak ve amatör olarak gemi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik 3 saatlik eğitimler düzenlendi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olanlara amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz kullanım belgesi verilecek.

EĞİTİM VE SINAVLARA BÜYÜK İLGİ

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde denizcilik uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ve sınavlara Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir’in yanı sıra 250 kişi katıldı.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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