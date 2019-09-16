Gölbaşı'nda aşure etkinliği düzenlendi

Gölbaşı’nda Muharrem Ayı nedeniyle Hacılar Mahallesi muhtarlığı tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı.

Mahalle muhtarlığı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Hacılar Mahallesi’nde bulunan camide vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

“BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE KATKI SAĞLASIN”

Aşure dağıtımına mahalle muhtarı Adem Alp ve Hacılar Mahallesi Derneği Başkanı Hasan Tatlı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Muharrem ayının hem ülkemizde hem de ilçemizde birliğimize, beraberliğe ve kardeşliğimize katkı sağlamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Burada Hacılar Mahallesinde vatandaşlarımız ile birlikte olmak güzel bir etkinlik. Bu etkinlik vesilesiyle tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını yürekten kutluyorum" dedi.

VATANDAŞLARLA DA SOHBET ETTİ

Başkan Şimşek aşure dağıtımı sonrasında vatandaşlarla ve bir süre sohbet etti.