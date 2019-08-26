Gölbaşı'nda en güzel köpek yarışmasında ödüller verildi

Yerli ve yabancı ırklara mensup köpekler Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen “Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması’nın (CAC) beşincisi 25 Ağustos 2019 Pazar günü Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda yapıldı.

27 IRK -500 KÖPEK YARIŞTI

Mogan Gölü kıyısında yapılan “V. Ankara Ulusal Irk Standartları” yarışması, oldukça renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olurken, birbirinden güzel yerli ve yabancı 27 ırktan 150 köpek yarıştı. Yerli ve yabancı çok sayıda hayvanseverin ilgiyle takip ettiği yarışmada ödülü hak eden köpekler, kupalarının yanı sıra lezzetli mamalarla ödüllendirildi.

BEĞENİLEN ORGANİZASYON

Sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle Başkent’in sayfiye merkezi Gölbaşı’nda düzenlenen böylesi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyete dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi:

"Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaparak, yerli ve yabancı ırklara mensup birbirinden sevimli köpekleri ilçemizde ağırlamaktan memnun olduk. Burada 27 ırktan 150 güzel köpek birbiriyle yarışırken, gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından çok sayıda hayvansever özel bir gün yaşadı. Gölleri, doğal güzellikleri, kuş ve balık çeşitliliğiyle önemli bir turizm potansiyeli olan ilçemizde benzer organizasyonları zaman zaman yaparak, doğa ve hayvanseverleri ilçemizde ağırlamaya devam edeceğiz.”