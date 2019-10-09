Son Dakika
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu
Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya

Gölbaşı'nda görüntü kirliliğine izin yok!

Gölbaşı’nda çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta tarafından toplatılarak otoparka götürüldü.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 10:24 Ramazan Durmuş
Gölbaşı'nda görüntü kirliliğine izin yok!
banner63

Gölbaşı’nda çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta tarafından toplatılarak otoparka götürüldü.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı emniyet ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Ekipler, Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde bulunan, atıl vaziyetteki hurda araçları topladı. Araçlar çekicilere yüklenerek hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra, zamanla tehlike arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hurda araçlar, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra zamanla içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler ile de insan sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Her an patlama ve yanma durumları olabilme tehlikesi yaratabilir. Zabıta ekiplerimiz de tespit edilen bu hurda araçları toplatarak insan sağlığını güvence altına almakta ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor."

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların kaldırıldığını belirtti. Yetkililer, çalışmalarında ilçe genelinde talep ve şikayetler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER #GÖLBAŞI BELEDİYESİ #Görüntü kirliliği #ramazan şimşek
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@