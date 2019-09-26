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Gölbaşı'nda okul kantinlerine sıkı denetim!

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan okul kantinlerini denetleniyor.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 08:54 24.09.2019, 09:13 Ramazan Durmuş
Gölbaşı'nda okul kantinlerine sıkı denetim!

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan okul kantinlerini denetleniyor.

Gölbaşı Zabıtası yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle, okul kantini denetimlerini yoğunlaştırdı. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için kantinleri mercek altına alan Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, hiçbir detayı gözden kaçırmıyor.

ZABITALARDAN SIKI DENETİM

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı. Zabıtanın denetimlerinde, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi, küşat ve ruhsat gibi evraklar kontrol edildi. 

DENETİMLER YIL BOYU SÜRECEK

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini de belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu nedenle kantin denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek.”dedi.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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