Gölbaşı'nda okullarda temizlik zili çaldı

Temizlik faaliyetleri ile ilçe halkına daha temiz bir hayat sunan Gölbaşı Belediyesi, okulları da pırıl pırıl yapıyor. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm okulların, oyun alanları ve bahçelerinin temizliğini gerçekleştiriyor.

Gölbaşı’nın çocuklarının daha iyi şartlarda eğitim görmesi için özveriyle çalışan ekipler, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatları doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı okulların, oyun alanları ve bahçelerinin temizliğine başladı. Okullarda öğrencilerin oyun ve dinlenme alanlarının temizliği yıkama araçlarıyla gerçekleştirirken, yeşil alanların temizliği de müdürlüğe bağlı personeller tarafından gerçekleştiriliyor.

“HİÇ BİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMIYORUZ”

Geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri için Gölbaşı Belediyesi olarak görev başında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak temizlik konusunda hiçbir özveriden kaçınmıyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Nasıl Gölbaşı’nı temizliyor ve vatandaşlarımıza emanet ediyorsak, okullarımızı da temizliyor ve öğrencilerimize emanet ediyoruz. Gölbaşımızı hep birlikte temiz tutmalı ve korumalıyız” dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek okullarda yapılan temizlik çalışmalarının okullar açılana kadar sürdürüleceğini belirtirken öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi.