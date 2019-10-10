5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında Gölbaşı’nda "Türk Dünyasının Başkenti Ankara" etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan , dernek olarak uzun zamandır 5-13 Ekim tarihleri arasını Ankara Haftası olarak kutladıklarını ifade ederek, Ankara tarihinde Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın Başkent oluşu ve Atatürk’e hemşehrilik beratının verilmesinin başkent tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi..

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı konuşmada Türk dünyasından gelen sanatçıları Gölbaşı’nda ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

“Ankara Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığının da simgesidir.” diyen Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“ANKARA CUMHURİYETTİR”

Ankara Cumhuriyettir, Ankara bağımsızlıktır, Ankara kurtuluş ve kuruluştur.Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ankara sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti değildir, Ankara tüm Türk cumhuriyetlerinin de başkentidir.”

“ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN”

Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili de konuşan Başkan Şimşek “Barış Pınarı Harekatı başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımıza, ordumuza zeval vermesin. Allah yar ve yardımcıları olsun.” dedi.

Ankara Kulübü Seymenleri gösterisiyle başlayan etkinlikte, Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde, hem de Türkçe olarak şarkılar söyledi, şiirler okudu, halk oyunlarını gösterilerini sundu.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Programın ilerleyen bölümlerinde Azerbaycanlı sanatçı Feride Mirişova’nın “Çırpınırdı Karadeniz” eserini seslendirmesi sırasında salondakiler ellerindeki Türk ve Azeri bayraklarını dalgalandırken, Azerbaycanlı sanatçının performansı ayakta alkışlandı.

Etkinliğin sonunda Türk dünyasından gelen bazı sanatçılar, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e yöresel hediyeler sunarken, etkinlik günün anısına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.