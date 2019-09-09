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Gölbaşı'nda yeni imar yolları açılıyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Gölbaşı’ndaki sağlıklı ve planlı kentleşme sürecine katkı sağlıyor.

Ankara Haberleri 09.09.2019, 12:18 Ramazan Durmuş
Gölbaşı'nda yeni imar yolları açılıyor
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Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Gölbaşı’ndaki sağlıklı ve planlı kentleşme sürecine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler imar yolu açma çalışmalarını sadece ilçe merkezinde değil, kırsal alanda da sürdürüyor. Son olarak Çimşit mahallesinde imar yolu açmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki çalışmaları kış şartlarına kadar kesintisiz sürdürecek.

 “GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı’nın tüm mahallelerinde alt yapı çalışmalarının devam edeceğine dikkat çekerken “Açılan yollar sayesinde Gölbaşılı vatandaşlarımızın ulaşımı daha rahat olacak ve  evlerine işlerine ayakları çamura değmeden ulaşabilecek. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olabileceği bir Gölbaşı yaratabilmek. Bunun için gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Gölbaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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