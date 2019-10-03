Gölbaşı'nda yollar bakımdan geçiriliyor
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekibi, altyapı çalışmaları sonucu tahribata uğrayan sokakları asfalt yama ile onarıyor.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekibi, altyapı çalışmaları sonucu tahribata uğrayan sokakları asfalt yama ile onarıyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölbaşı Belediyesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve program dahilinde onarım çalışmalarına hız verdi.
Altyapı çalışmaları sonucu ilçedeki sokaklarda zarar gören asfaltlara yama yapan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalarını birçok noktada sürdürüyor.
“ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tahrip olan yolların onarım çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek “Asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda yama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarımız sürecek.” dedi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2