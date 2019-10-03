Gölbaşı'nda yollar bakımdan geçiriliyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekibi, altyapı çalışmaları sonucu tahribata uğrayan sokakları asfalt yama ile onarıyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölbaşı Belediyesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve program dahilinde onarım çalışmalarına hız verdi.

Altyapı çalışmaları sonucu ilçedeki sokaklarda zarar gören asfaltlara yama yapan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalarını birçok noktada sürdürüyor.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tahrip olan yolların onarım çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek “Asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda yama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarımız sürecek.” dedi.