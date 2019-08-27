Gölbaşı'nda Zafer Konseri

Gölbaşı Belediyesi Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Ferhat Göçer’i Gölbaşılılarla buluşturuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ünlü sanatçı Ferhat Göçer birbirinden güzel eserlerini, Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Zafer Konseri’nde seslendirecek.

Mogan Gölü kıyısında Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşecek olan konser, 30 Ağustos Cuma günü saat 21:00’de başlayacak.

Tüm Gölbaşı Halkı Davetli

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak olan Zafer Bayramı’nda Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhat Göçer ‘Zafer Konseri’ne tüm Gölbaşılıları davet etti.