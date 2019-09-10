Gölbaşı'ndaki parklar bakımdan geçiriliyor

Gölbaşı Belediyesi, ilçe merkezinin daha estetik görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan parklarda bakım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

7/24 ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gerek sosyal medya gerekse ALO BELEDİYE HATTI aracılığıyla talep edilen noktalara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in "Gölbaşı’nda bakımsız park kalmasın" talimatınca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

PARKLARA BAKIM VE ONARIM

Osmanlı ve Selçuklu parklarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu; yıpranan ve kırılan oturma gruplarını yenileyen ekipler, park genelinde boyama çalışmaları, tamir bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Ekipler parklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi ve eski formuna kavuşması için mevsimlik budama çalışmalarını yürütürken, çim biçme çalışmalarına ilaveten yol kenarlarında bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor.

“DAHA YEŞİL BİR GÖLBAŞI İÇİN”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek amaçlarının geleceğe güzel ve daha yeşil bir Gölbaşı bırakmak olduğunun altını çizerken “Gölbaşı’nın daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe olması için çalışıyoruz. Gölbaşımızın çehresinin değişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edeceğiz.” diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak parklarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları, mahalle sakinleri ve özellikle parkların müdavimi olan çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.