Son Dakika
Hatay’da buğday yüklü gemide yangın paniği
Nazilli’de boya yüklü kamyonda patlama: 5 yaralı
FETÖ'nün “mahrem imamlarına“ operasyon
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı
Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim oldu
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti
Kayseri’de DEAŞ adına faaliyet yürüten 3 kişi gözaltına alındı
Milli kick boksçu cinayetten tutuklandı
Kara yollarında durum - 10 Eylül 2019
Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Gölbaşı'ndaki parklar bakımdan geçiriliyor

Yemyeşil bir Gölbaşı için çalışmalarını yürüten Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Osmanlı ve Selçuklu parklarında tadilat ve bakım çalışmalarına başladı.

Ankara Haberleri 10.09.2019, 09:51 10.09.2019, 10:01 Ramazan Durmuş
Gölbaşı'ndaki parklar bakımdan geçiriliyor

Gölbaşı Belediyesi, ilçe merkezinin daha estetik görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan parklarda bakım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

7/24 ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gerek sosyal medya gerekse ALO BELEDİYE HATTI aracılığıyla talep edilen noktalara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in "Gölbaşı’nda bakımsız park kalmasın" talimatınca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

PARKLARA BAKIM VE ONARIM

Osmanlı ve Selçuklu parklarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu; yıpranan ve kırılan oturma gruplarını yenileyen ekipler, park genelinde boyama çalışmaları, tamir bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Ekipler parklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi ve eski formuna kavuşması için mevsimlik budama çalışmalarını yürütürken, çim biçme çalışmalarına ilaveten yol kenarlarında bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor.

“DAHA YEŞİL BİR GÖLBAŞI İÇİN”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek amaçlarının geleceğe güzel ve daha yeşil bir Gölbaşı bırakmak olduğunun altını çizerken “Gölbaşı’nın daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe olması için çalışıyoruz. Gölbaşımızın çehresinin değişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edeceğiz.” diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak parklarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları, mahalle sakinleri ve özellikle parkların müdavimi olan çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
banner62
#Gölbaşı parklar #GÖLBAŞI BELEDİYESİ #ramazan şimşek #gölbaşı #YEREL HABERLER #ankara haberleri #ankara
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@