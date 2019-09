Gölbaşılı gazilere anlamlı ziyaret...

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir’le birlikte gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kıbrıs gazileri Mehmet İbrahimoğlu ve Mustafa Şahin’i ikamet ettikleri evlerinde eden Kaymakam Bilgihan ve Başkan Şimşek, gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

‘MİNNET BORCUMUZ VAR’

Şehitlik ve gazilik makamının yüce bir makam olduğunu dile getiren Kaymakam Bilgihan "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak adına üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını yad ediyorum. Her zaman şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinliyoruz. Canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

‘HER ZAMAN YANLARINDAYIZ’

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise şehit aileleri ile gazilerin baş tacı olduğunu ifade ederek, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek " Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan vatan evlatlarını asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyorum.’ diye konuştu.