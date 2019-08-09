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Gölbaşı’nda Cadde ve Sokaklara Bayram Temizliği

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde caddeleri, sokakları, kamuya açık alanları ve çöp konteynerlarını yıkayarak ilçemizi tertemiz hale getirdi.

Ankara Haberleri 09.08.2019, 12:03 09.08.2019, 12:40 Ramazan Durmuş
Gölbaşı’nda Cadde ve Sokaklara Bayram Temizliği
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Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde caddeleri, sokakları, kamuya açık alanları ve çöp konteynerlarını yıkayarak ilçemizi tertemiz hale getirdi.

Vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıkları yapan Gölbaşı Belediyesi, modern kurban satış ve kesim merkezini hizmete sunarken; esnaf ve pazar yerleri denetimleri, sinek ve haşereyle mücadelenin yanı sıra; cami ve mezarlıkların temizliği ile birlikte çevre temizlik çalışmalarına da yoğun tempoyla devam ediyor.

BAYRAMDA TEMİZLİĞE DEVAM

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm cadde, sokak ve kamuya açık alanları süpürdükten sonra, deterjanlı ve kokulu su ile yıkadı. Çöp konteynerlarını da yıkayarak dezenfekte eden ekipler, yıkama ve temizleme işlemlerine Kurban Bayramı’nda da devam edecekler.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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