Gordion AVM 10’uncu yaşını öze bir sosyal sorumluluk projesi ile kutlayacak

Ankara’da 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10’uncu yaşını çok özel bir sosyal sorumluluk projesi ile kutluyor.

27-28-29 Eylül’de yapılacak “MamaFest” etkinliğinde, küçük dostlarımız için en az 1 ton kedi veya köpek maması bağışı toplanıp hayvan barınaklarına bağışlanacak. Çocuklara özel birbirinden renkli standlar’ın kurulacağı etkinliğin son günü sahne alacak olan Türk Pop Müziği’nin efsane isimlerinden Mazhar Alanson’un konser biletleri de mama bağışı karşılığında temin edilecek.

Başkent'te toplam 50,000 metrekarelik kiralanabilir alanında 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10’uncu yaşını çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ile kutluyor. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve “MamaFest” adı verilen etkinlik kapsamında, küçük dostlarımız için en az 1 ton kedi veya köpek maması bağışı toplanıp hayvan barınaklarına bağışlanacak. 27-28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak etkinliğin son gününde de Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerinden Mazhar Alanson bir konser verecek. Saat 20.00’da gerçekleşecek konserin biletlerinin satışı da etkinliğin ruhuna uygun olarak mama bağışı karşılığında yapılacak.

Mama bağışıyla veteriner hekim hizmeti, çocuklara özel atölyeler

“MamaFest” boyunca yine mama bağışı karşılığında ziyaretçilerin veteriner hekim danışmanlığı ve pet kuaför stil danışmanlığı alabileceği standlar da açılacak. Festival, çocuklara yönelik de birbirinden renkli içeriklere sahne olacak. Köpek bandanası, kedi oyuncağı, köpek kulübesi yapımı ve mama kabı boyama gibi farklı atölyeler hayata geçirilecek. Çocuklar 8 adet kulübenin boyama çalışmasını yapacak ve bu kulübeler etkinlik sonrasında vale alanında GORDİ PET VALE olarak konumlandırılacak.

Kapalı mağaza teras alana kurulacak olan standlar’da ise 1 kilo mama bağışı yapan ziyaretçiler, kedi ve köpekleri için veteriner hekim ve pet kuaför stil danışmanlığı hizmeti alabilecek. Gordion AVM, 10. yıl kutlamaları kapsamında ekim ve kasım ayında da gene çok özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.