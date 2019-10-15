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Gordion AVM’den 10. yıla özel kazandıran kampanya

Gordion AVM ziyaretçileri, 19 Ocak’a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca, toplamda her 100TL ve katları alışverişe 10.000 TL yüklü Gordion Card ve 5.000TL yüklü Petrol Ofisi yakıt kart kazanma şansı yakalayacak.

Ankara Haberleri 15.10.2019, 10:38 15.10.2019, 10:42 Tuğçe Hanım
Gordion AVM’den 10. yıla özel kazandıran kampanya

Gordion AVM ziyaretçileri, 19 Ocak’a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca, toplamda her 100TL ve katları alışverişe 10.000 TL yüklü Gordion Card ve 5.000TL yüklü Petrol Ofisi yakıt kart kazanma şansı yakalayacak

Ankara'da 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10’uncu yaşını farklı organizasyonlarla kutlamaya devam ediyor.

4 Ekim itibariyle başlatılan ve 19 Ocak 2020’ye kadar sürecek olan “kazandıran kampanya” kapsamında, Gordion AVM ziyaretçileri, kampanya süresince toplamda her 100TL ve katları alışverişlerine 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 25 Ocak 2020 tarihinde yapılacak çekilişle de 20 kişi, içerisinde 10.000TL yüklü olan Gordion Card, 20 kişi de içerisinde 5.000TL yüklü Petrol Ofisi yakıt kart kazanacak.

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