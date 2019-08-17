"Hacı Bektaş-ı Veli'yi anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız var"

‘Dili, rengi, dini ne olursa olsun, iyiler iyidir` diyerek, etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeden Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli doğumunun 810. Yılında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliği yaptığı programla anıldı.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen 16. Geleneksel Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Programına Eski Kültür Bakanı ve Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Namık Kemal Zeybek, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Çağdaş Demokratik Ehlibeyt Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aydoğdu Dönmez, Hüseyin Gazi Derneği Başkanı Gülağ Öz, Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başboğa, Alevi İnanç Birliği Başkanı Faruk Ali Yıldırım, Tercanlar Erzincan ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Gazi Genç, Abdallar Derneği Başkanı Hüseyin Durukalp, Sarısu Cemevlerini Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Abbas Karaışık, Meşeli Köy Derneği Başkanı Hasan Haydaroğlu, Susuz Köy Derneği Başkanı Ali Gürcan, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ALTINOK: HÜNKAR’I ANLAMAYA VE ANLATMAYA İHTİYACIMIZ VAR

“Milletleri millet, devletleri devlet yapan zenginlikler vardır” diyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. Hünkâr’a ve değerlerimize baktığımız zaman onları yeniden hatırlatmak, yeniden anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Göreve geldiğimiz 1994 yılında Keçiören’de adını yaşattığımız ilk isim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli olmuştur. Onun mesajlarına, sözlerine daha fazla ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Gemi batarsa hepimiz batarız. Bizde vatan, devlet ve ecdat kutsaldır. Bunun ne anlama geldiğini Ortadoğu’ya baktığımızda görüyoruz. Cennet parçası bir vatanımız var. Daha çok Hünkâr’ı, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Atatürk’ü anlamaya ihtiyacımız olduğu dönemleri yaşıyoruz. Bu topraklarda varsak bunu Hünkar’a, ecdadımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatanımız, istiklalimiz, istikbalimiz, devletimiz, bayrağımız için mücadele veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz.”

“HEPİMİZ ALEVİYİZ”

15 yıllık belediye başkanlığı süresi boyunca Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma programları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Altınok, “Bizi biz yapan değerlerimizi, güzelliklerimizi korumalıyız. Yeni nesillere de anlatıp tanıtmalıyız. Değerlerimiz, kıymetimiz, acılarımız bir. Birlikten ayrılık çıkarmaya çalışanlar var, tarih boyunca da olmuştur. Hepimiz Aleviyiz, acılarımız, kederlerimiz aynı, Hz. Ali (a.s) Allah’ın aslanı, Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) damadı, yaşarken cennetle müjdelenen 10 kişiden biri, Müslüman olan ilk çocuk Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in babasıdır” dedi.

“HIZIR YOLDAŞINIZ OLSUN”

Altınok, Osmanlı’nın yükselmesi ve cihan devleti olmasında Bektaşi dergâhlarının büyük rolü ve hizmetleri olduğuna işaret ederken sözlerini Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar bir olalım’ sözleri ve “Hızır yoldaşınız olsun” temennisiyle bitirdi.

KAYMAKAM BULUT'TAN TEŞEKKÜR

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında en büyük kilometre taşlarından biri Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’dir. Kırıkkaleli biri olarak bu kültüre aşinayım, bu program vesilesiyle bu düşünceyi, bu öğretiyi bizlere yeniden hatırlatan herkese de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaman, “Hoca Ahmet Yesevi’den Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’ye Anadolu Erenleri” konulu bir sunum yaparken, Seyyid Hacı Ali Turab-i Araştırma ve Kültür Derneği’nden bir ekip de semah döndü.

TÜRKÜ ve MARŞLARA EŞLİK ETTİLER

Geceye renk katan Solist Armağan Coşkun Elçi’nin Bektaşi nefesleri ve halk türküleri söylediği programda Bakan Zeybek ve Başkan Altınok “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsüne sahnede eşlik ettiler.

“Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa” marşına ise tüm protokol üyeleri eşlik edip, ‘barış, kardeşlik, birlik içinde olalım’ temennisinde bulundular.

Başkan Altınok, program bitiminde “Hem öğretim üyesi hem de sanatçı olan Sayın Armağan Coşkun Elçi yürek ve gönül paslarımızı eritti, gönlümüze güzellikler serpti, çok teşekkür ediyorum” sözleriyle Elçi’ye çiçek takdim etti.